Мангистауские борцы взяли два «серебра» на чемпионате страны

Айсултан Байзаков со своим подопечным Сагымбаем Рахат

Алибек Сарсенгалиев с тренером и борцами своей весовой категории

- Благодарим старшего тренера Мангистауский области по греко-римской борьбе Айсултана Байзакова и первого тренера Алибека Сарсенгалиева - Александра Цыганова, - поделился Еламан Арыпов.

Участниками чемпионата страны по греко-римской борьбе стали более 280 спортсменов. Нашу область представили четыре борца, двое из которых стали обладателями «серебра».В весовой категории до 77 кг на вторую степень пьедестала поднялся мастер спорта 2000 года рождения Сагымбай Рахат. В первом круге он с разгромным счетом 9:0 победил костанайского борца. Вторая встреча со спортсменом из Актобе также увенчалась успехом со счетом 11:0. За выход в финал он одолел павлодарского борца со счетом 7:5 и в финале уступил актюбинскому палуану. Счет финальной встречи составил 5:0 не в пользу нашего борца.В весовой категории до 130 кг серебряным обладателем стал наш спортсмен, мастер спорта 1999 года рождения Алибек Сарсенгалиев. В первой схватке он взял вверх над карагандинским борцом со счетом 4:0. За выход финал он выиграл у спортсмена из Западно-Казахстанской области со счетом 10:2, а в финале проиграл павлодарцу со счетом 2:0.