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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:01

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Мангистауские борцы взяли два «серебра» на чемпионате страны

Наши борцы греко-римского стиля удостоились двух серебряных наград на чемпионате Казахстана до 23 лет в Актобе. Результатами выступлений поделился тренер региона Еламан Арыпов.

Алибек Сарсенгалиев со своим тренером Айсултаном Байзаковым. Фото предоставит Еламан Арыпов
Участниками чемпионата страны по греко-римской борьбе стали более 280 спортсменов. Нашу область представили четыре борца, двое из которых стали обладателями «серебра».

В весовой категории до 77 кг на вторую степень пьедестала поднялся мастер спорта 2000 года рождения Сагымбай Рахат. В первом круге он с разгромным счетом 9:0 победил костанайского борца. Вторая встреча со спортсменом из Актобе также увенчалась успехом со счетом 11:0. За выход в финал он одолел павлодарского борца со счетом 7:5 и в финале уступил актюбинскому палуану. Счет финальной встречи составил 5:0 не в пользу нашего борца.

Мангистауские борцы взяли два «серебра» на чемпионате страны

Айсултан Байзаков со своим подопечным Сагымбаем Рахат


В весовой категории до 130 кг серебряным обладателем стал наш спортсмен, мастер спорта 1999 года рождения Алибек Сарсенгалиев. В первой схватке он взял вверх над карагандинским борцом со счетом 4:0. За выход финал он выиграл у спортсмена из Западно-Казахстанской области со счетом 10:2, а в финале проиграл павлодарцу со счетом 2:0.

Мангистауские борцы взяли два «серебра» на чемпионате страны

Алибек Сарсенгалиев с тренером и борцами своей весовой категории


- Благодарим старшего тренера Мангистауский области по греко-римской борьбе Айсултана Байзакова и первого тренера Алибека Сарсенгалиева - Александра Цыганова, - поделился Еламан Арыпов.



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