Даниал Рахматуллаев из Актау стал чемпионом в парном разряде юношеского первенства РК по большому теннису

В первенстве страны по большому теннису участвовали более 120 спортсменов со всего Казахстана. Даниал Рахматуллаев защищал спортивную честь Актау, он является воспитанником тренера теннисного центра Берекета Жанибекова.Даниал Рахматуллаев из Актау в парном разряде со спортсменом из Нур-Султана Исламом Орынбасаровым стали триумфаторами чемпионата РК.В одиночном разряде Даниал Рахматуллаев занял пятое место.- Даниал отыграл отлично, показал хороший результат. Сейчас он находится на сборах в Шымкенте. Впереди его ждет участие в международном турнире, который вскоре пройдет в Шымкенте, - рассказал Берекет Жанибеков.Для справки: Даниал призер и победитель международных турниров «Tennis Europe», четвертьфиналист крупного турнира до 12 лет «Оrange ball», прошедший в 2018 году в Америке. На данный момент занимает 17 место в рейтинге Казахстана.