«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Апреля
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.84 KZT
  • €1 = 502.69 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 142

Даниал Рахматуллаев из Актау стал чемпионом в парном разряде юношеского первенства РК по большому теннису

На кортах теннисного центра в Алматы 2 апреля завершилось юношеское первенство РК по большому теннису среди юных мастеров ракетки. Спортивную честь Актау представлял 15-летний Даниал Рахматуллаев. Об итогах чемпионата сообщается на официальном сайте федерации тенниса Казахстана.

Фото предоставил Берекет Жанибеков.
В первенстве страны по большому теннису участвовали более 120 спортсменов со всего Казахстана. Даниал Рахматуллаев защищал спортивную честь Актау, он является воспитанником тренера теннисного центра Берекета Жанибекова.

Даниал Рахматуллаев из Актау стал чемпионом в парном разряде юношеского первенства РК по большому теннису


Даниал Рахматуллаев из Актау в парном разряде со спортсменом из Нур-Султана Исламом Орынбасаровым стали триумфаторами чемпионата РК.

В одиночном разряде Даниал Рахматуллаев занял пятое место.

Даниал Рахматуллаев из Актау стал чемпионом в парном разряде юношеского первенства РК по большому теннису


- Даниал отыграл отлично, показал хороший результат. Сейчас он находится на сборах в Шымкенте. Впереди его ждет участие в международном турнире, который вскоре пройдет в Шымкенте, - рассказал Берекет Жанибеков.

Даниал Рахматуллаев из Актау стал чемпионом в парном разряде юношеского первенства РК по большому теннису


Для справки: Даниал призер и победитель международных турниров «Tennis Europe», четвертьфиналист крупного турнира до 12 лет «Оrange ball», прошедший в 2018 году в Америке. На данный момент занимает 17 место в рейтинге Казахстана.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 12:21
Умничка какой! Гордость Бабушки и Мамы!

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика