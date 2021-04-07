Баскетболистки «Каспия» впервые стали обладателями Кубка страны

- Это большая победа для наших девушек, их наставников, всего коллектива клуба, а также наших болельщиков, - сообщили в пресс-службе профессионального баскетбольного клуба «Каспий».

Финальная встреча в рамках розыгрыша Кубка РК 2021 прошла сегодня, 7 апреля, в Щучинске.Баскетболистки «Каспия» провели встречу со спортсменками из клуба «Ertis». Встреча закончилась со счётом 83:73 в пользу нашей команды.Таким образом, женская команда «Каспий» впервые становится обладателем Кубка страны.Профессиональный баскетбольный клуб «Каспий» поздравляет команду и тренера Баграта Аракеляна.