«Бронзу» на Кубке мира по пара пауэрлифтингу занял спортсмен из Мангистау

Фото предоставил Гани Исентемиров

Кубок мира по пара пауэрлифтингу прошёл в Манчестере, Англия, с 25 по 28 марта. В нём приняли участие 125 спортсменов из 22 стран мира.Гани Исентемиров из Мангистау занял на нём третье место в весовой категории +107 килограммов.- Наша область впервые участвовала в соревнованиях по пара пауэрлифтингу такого уровня, и мне сразу удалось взять бронзовую медаль. Я занимаюсь этим видом спорта только с апреля 2019 года, так что это - отличный результат, - рассказал Гани Исентемиров.Он отдельно поблагодарил старшего тренера сборной Казахстана Артура Томова и старшего тренера Мангистауской области Арслана Суюншалиева.Всего в сборной Казахстана было семь человек, из них призовые места заняли пятеро: две «бронзы», одно «серебро» и два «золота» среди юниоров.