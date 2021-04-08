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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:36

Просмотров: 389

«Бронзу» на Кубке мира по пара пауэрлифтингу занял спортсмен из Мангистау

Спортсмен из Мангистау Гани Исентемиров занял третье место на Кубке мира по пара пауэрлифтингу, который прошёл в Англии. По его словам, это первая награда подобного уровня для региона.

Фото предоставил Гани Исентемиров
Кубок мира по пара пауэрлифтингу прошёл в Манчестере, Англия, с 25 по 28 марта. В нём приняли участие 125 спортсменов из 22 стран мира.

Гани Исентемиров из Мангистау занял на нём третье место в весовой категории +107 килограммов.

- Наша область впервые участвовала в соревнованиях по пара пауэрлифтингу такого уровня, и мне сразу удалось взять бронзовую медаль. Я занимаюсь этим видом спорта только с апреля 2019 года, так что это - отличный результат, - рассказал Гани Исентемиров.

Он отдельно поблагодарил старшего тренера сборной Казахстана Артура Томова и старшего тренера Мангистауской области Арслана Суюншалиева.

Всего в сборной Казахстана было семь человек, из них призовые места заняли пятеро: две «бронзы», одно «серебро» и два «золота» среди юниоров.

«Бронзу» на Кубке мира по пара пауэрлифтингу занял спортсмен из Мангистау

«Бронзу» на Кубке мира по пара пауэрлифтингу занял спортсмен из Мангистау

«Бронзу» на Кубке мира по пара пауэрлифтингу занял спортсмен из Мангистау

«Бронзу» на Кубке мира по пара пауэрлифтингу занял спортсмен из Мангистау

Фото предоставил Гани Исентемиров





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