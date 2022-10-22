Мангистауский спортсмен завоевал «бронзу» в соревнованиях на Кубок мира-2022

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из 30 стран в возрасте от 18 до 20 лет. В пятый день соревнований Турекен Кобыланов, воспитанник спортивной школы «Жас Батыр» по виду единоборств лайт завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.



- Соревнования прошли очень хорошо. Приехал сюда с единственной целью - стать чемпионом. Но, досталась «бронза». Буду усиленно работать над подготовкой к таким масштабным испытаниям. Я старался использовать все методы, о которых говорил мой тренер. Немного не повезло. Благодарю всех друзей, родственников и тренера, которые болели за меня и поддерживали, - поделился Торекен Кобыланов.



Спортсмен занимается видом спорта UNIFIGHT 7 лет. В первой встрече на Кубке мира Торекен победил азербайджанского борца. Получил путевку во второй бой и завершил встречу победой. В третьем туре Торекен Кобыланов уступил сопернику и завоевал бронзовую медаль.



Состязания, стартовавшие 17 октября, завершатся 23 октября.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.