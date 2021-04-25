Победный нокдаун: Боксёр из Мангистау стал чемпионом Кубка губернатора Санкт-Петербурга-2021

В финале соперником Бекзада Нурдаулетова стал российский боксёр Имам Хатаев.В ходе боя нашему боксёру удалось отправить россиянина в нокдаун, тем самым завоевать «золото» Кубка губернатора Санкт-Петербурга-2021, который завершился 24 апреля.По итогам соревнований казахстанская команда по боксу удостоилась двух золотых, двух серебряных и двух бронзовых наград.Как сообщают СМИ, средства от продажи билетов на финал Кубка губернатора Санкт-Петербурга, а это 479 тысяч рублей, пойдут на поддержку семьи российского боксёра-профессионала Максима Дадашева. Спортсмен трагически погиб в июле 2019 года после поединка с Сабриэлем Матиасом.