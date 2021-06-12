«Каспий» обыграл талдыкорганский «Жетысу»

Матч между актауским клубом «Каспий» и талдыкорганским «Жетысу» состоялся сегодня, 12 июня, на поле соперников.Единственный и победный для нашего клуба гол на 17 минуте забил легионер «Каспия» Шафик Тигруджа.- В этом сезоне Шафик забил свой дебютный гол, который принес «Каспию» вторую выездную победу над талдыкорганцами, - добавил Акылбек Усенов.