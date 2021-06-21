Актауский боксер Бекзад Нурдаулетов представит Казахстан на Олимпиаде в Токио

Олимпиада в Токио, перенесенная с 2020 года из-за коронавируса, состоится с 23 июля по 8 августа. Игры пройдут без иностранных болельщиков.Девять боксеров (8 мужчин и 1 женщина) представят Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио. Чемпион мира по боксу из Актау Бекзад Нурдаулетов в составе национальной сборной РК выступит на Олимпийских играх в весовой категории до 81 кг.До 52 килограммов: Сакен БибосыновДо 57 килограммов: Серик ТемиржановДо 63 килограммов: Закир СафиуллинДо 69 килограммов: Абылайхан ЖусуповДо 75 килограммов: Абильхан АманкулДо 91 килограмма: Василий ЛевитСвыше 91 килограмма: Камшыбек КункабаевУ женщин в весах до 51, 57, 60 и 69 килограммов Казахстан остался без лицензий. В категории до 75 килограммов выступит Надежда Рябец.Сборная Казахстана по боксу начала учебно-тренировочные сборы к Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба КФБ. Отмечается, что подготовка продлится до 26 июня.Всего в Токио будут биться 286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин), среди которых будет разыграно 13 комплектов наград: 8 - у мужчин и 5 - у женщин.