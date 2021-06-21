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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:34

Просмотров: 1477

Актауский боксер Бекзад Нурдаулетов представит Казахстан на Олимпиаде в Токио

Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов в составе национальной сборной РК выступит на Олимпийских играх в Токио в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото из архива
Олимпиада в Токио, перенесенная с 2020 года из-за коронавируса, состоится с 23 июля по 8 августа. Игры пройдут без иностранных болельщиков.

Девять боксеров (8 мужчин и 1 женщина) представят Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио. Чемпион мира по боксу из Актау Бекзад Нурдаулетов в составе национальной сборной РК выступит на Олимпийских играх в весовой категории до 81 кг.

Также в состав мужской сборной Казахстана вошли:
До 52 килограммов: Сакен Бибосынов
До 57 килограммов: Серик Темиржанов
До 63 килограммов: Закир Сафиуллин
До 69 килограммов: Абылайхан Жусупов
До 75 килограммов: Абильхан Аманкул
До 91 килограмма: Василий Левит
Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев

У женщин в весах до 51, 57, 60 и 69 килограммов Казахстан остался без лицензий. В категории до 75 килограммов выступит Надежда Рябец.

Сборная Казахстана по боксу начала учебно-тренировочные сборы к Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба КФБ. Отмечается, что подготовка продлится до 26 июня.


Всего в Токио будут биться 286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин), среди которых будет разыграно 13 комплектов наград: 8 - у мужчин и 5 - у женщин.



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Комментарии ( 3 )

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chilian (Посетители) Сегодня, 14:37
Удачи Бекзад! Сорри, ошибся в имени.
 
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  • Zhenis72
  • Ну Ну
 Ареке (Посетители) Сегодня, 13:46
Давай Бека, удачи будем за тебя болеть...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • касым
  • Ну Ну
  • Zhenis72
 chilian (Посетители) Сегодня, 11:46
Удачи Нурдаулет!
 
 

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