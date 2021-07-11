Матч Кубка Казахстана в Актау пройдёт без зрителей

Фото со страницы футбольного клуба «Каспий» в Instagram

Зрители не будут допущены на игру в связи с нахождением Мангистауской области в «красной» зоне, ухудшением эпидемиологической ситуации и усилением карантинного режима.



Встреча актауского «Каспия» и «Турана» из Туркестана состоится по расписанию 11 июля на стадионе «Жас Канат» в 12 микрорайоне.



Начало игры в 19:00.