Борец из Актау Камиль Куруглиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Венгрии

В Будапеште 19 июля стартовал чемпионат мира по вольной борьбе. В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 150 стран.Спортивную честь региона защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.Камиль Куруглиев выступал в весовой категории 92 кг. Камиль провел пять схваток и завоевал бронзовую медаль.- В первой схватке Камиль обыграл борца из Украины со счётом 10:0. Во втором поединке одолел грузинского борца. В третьем бою победил спортсмена из Индии. В четвертой схватке Камиль уступил борцу из России. В борьбе за третье место одолел спортсмена из Америки со счетом 6:0, - отметили тренеры Роман Ахмедханов и Магомед Куруглиев.