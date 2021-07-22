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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 378

Борец из Актау Камиль Куруглиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Венгрии

В столице Венгрии Будапеште прошел чемпионат мира по вольной борьбе. Спортсмен из Актау Камиль Куруглиев занял третье место. Об этом рассказал Роман Ахмедханов, старший тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (МОСДЮШОР) по вольной борьбе.

Фото предоставил Роман Ахмедханов
В Будапеште 19 июля стартовал чемпионат мира по вольной борьбе. В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 150 стран.

Спортивную честь региона защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.

Камиль Куруглиев выступал в весовой категории 92 кг. Камиль провел пять схваток и завоевал бронзовую медаль.

Борец из Актау Камиль Куруглиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Венгрии


- В первой схватке Камиль обыграл борца из Украины со счётом 10:0. Во втором поединке одолел грузинского борца. В третьем бою победил спортсмена из Индии. В четвертой схватке Камиль уступил борцу из России. В борьбе за третье место одолел спортсмена из Америки со счетом 6:0, - отметили тренеры Роман Ахмедханов и Магомед Куруглиев.




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