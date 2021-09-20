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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:20

Просмотров: 370

Медали всех достоинств взяли актауские легкоатлеты на чемпионате Казахстана

В копилке нашей команды пять медалей, поделилась тренер Мангистауской области по лёгкой атлетике Асия Рабаева.

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Чемпионат страны завершился 19 сентября в Караганде.

Участниками стали около 700 воспитанников СДЮШОР и ДЮСШ 2004-2005, а также 2006-2007 годов рождения.

Среди легкоатлетов 2004-2005 годов рождения успешно выступил Мейржан Ходжимурат. В метании копья с результатом 56, 82 метров он стал обладателем золотой награды.

Салидат Казова удостоилась серебряной медали в толкании ядра, продемонстрировав результат 12, 70 метров. Она же заняла второе место в метании копья - 32, 75 метров.

Ян Зутаев завоевал второе место в метании копья - 50, 91 метров.

Среди младших юношей 2006-2007 годов рождения отличился Ансар Саркен. В метании копья он стал бронзовым призером - 42, 93 метров.

Теперь Мейржан Ходжимурат, Салидат Казова и Ян Зутаев выступят в составе сборной Казахстана на предстоящем чемпионате, который пройдёт 29 и 30 сентября в Ташкенте.

Там участвуют сборные Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Афганистана, Туркменистана и другие.

- У спортсменов был отпуск - целый июль. В середине августа они приступили к тренировкам, начали набирать физическую форму. Времени для подготовки было недостаточно и ещё начался учебный год. Было, конечно, тяжело, но несмотря на это мы показали достойные результаты и улучшили свои личные рекорды - это удивительно, - поделилась наставник призёров Асия Рабаева.


Спортсмены благодарят за поддержку руководителя областного управления спорта и физкультуры Каната Жумабаева, руководителя Центра подготовки олимпийского резерва по Мангистауской области Каната Озганбаева и директора ДЮСШ «Мангыстау арена» Нурбола Халиманова.




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