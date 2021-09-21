В Актау пройдет финал Кубка Казахстана по триатлону

Фото olympic.kz
По данным olympic.kz, в этот день первыми на стартовую линию выйдут атлеты категорий Elite и U23, которые будут состязаться в рамках открытого финала Кубка РК на олимпийской дистанции. Атлеты до 19 лет будут соревноваться на спринтерской дистанции.
- Сразу два старта - открытый чемпионат РК среди «элиты» и финал Кубка «TEMIRADAM» - пройдут 26 сентября среди атлетов категорий Pro и Age Group. Все участники будут преодолевать среднюю, более известную как «полужелезную», дистанцию – 1900 м плавания, 90 км велогонки и 21 км бега. Ожидается участие более 130 триатлонистов со всего Казахстана, - сообщает olympic.kz.
- Сразу два старта - открытый чемпионат РК среди «элиты» и финал Кубка «TEMIRADAM» - пройдут 26 сентября среди атлетов категорий Pro и Age Group. Все участники будут преодолевать среднюю, более известную как «полужелезную», дистанцию – 1900 м плавания, 90 км велогонки и 21 км бега. Ожидается участие более 130 триатлонистов со всего Казахстана, - сообщает olympic.kz.