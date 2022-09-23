Дорогу в районе баз отдыха перекроют из-за соревнований по триатлону в Актау

Фото из архива Lada.kz
Дорога между «Tetysblu» и «Tree of life» будет перекрыта в связи с проведением республиканского чемпионата по триатлону.
Участок дороги перекроют:
23 сентября с 13:15 до 15:00 часов,
24 сентября с 07:45 до 12:45 часов,
25 сентября с 07:30 до 14.30 часов,
- Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - написала пресс-служба актауского городского акимата.
Ранее сообщалось, что в Актау пройдет финал кубка Temiradam по триатлону. Гонка пройдёт по триатлону на средней дистанции, которая состоит из трёх этапов: плавание - 1900 м, велогонка - 90 км, бег - 21.1 км 24-25 сентября. Об этом сообщили организаторы соревнований.
Участок дороги перекроют:
23 сентября с 13:15 до 15:00 часов,
24 сентября с 07:45 до 12:45 часов,
25 сентября с 07:30 до 14.30 часов,
- Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - написала пресс-служба актауского городского акимата.
Ранее сообщалось, что в Актау пройдет финал кубка Temiradam по триатлону. Гонка пройдёт по триатлону на средней дистанции, которая состоит из трёх этапов: плавание - 1900 м, велогонка - 90 км, бег - 21.1 км 24-25 сентября. Об этом сообщили организаторы соревнований.
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