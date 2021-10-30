Боксёр из Мангистау вышел в 1/8 финала чемпионата мира

Саматали Тольтаев провёл первый бой в 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов в Белграде.Его соперником стал таиландец Хунатип Пиднуч. Бой закончился победой раздельным решением судей нашего боксёра.В результате Саматали Тольтаев вышел в 1/8 финала.