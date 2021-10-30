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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:39

Просмотров: 406

Футболисты «Каспия» разгромили актюбинский клуб

«Каспийцы» одержали победу над футбольной командой «Актобе».

Фото предоставили в пресс-службе «Каспий»
Завершающий матч XXVI тура казахстанской Премьер-Лиги между «Каспием» и «Актобе» закончился со счётом 5:1 в пользу наших игроков.

Авторы забитых мячей: полузащитники Аслан Дарабаев, Ненад Гаврич, Шафик Тигруджа, нападающий Рамазан Каримов и защитник Алексей Залеский.

- «Каспий» упорно трудился над обновлением своей истории в Премьер-Лиге. Мы бесконечно благодарны нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона и особенно в сегодняшней игре. Вместе мы покоряем большие высоты, - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В этом сезоне команда «Каспий» в турнирной таблице с 32 очками расположилась на седьмой строчке.




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