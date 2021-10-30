Футболисты «Каспия» разгромили актюбинский клуб

Завершающий матч XXVI тура казахстанской Премьер-Лиги между «Каспием» и «Актобе» закончился со счётом 5:1 в пользу наших игроков.Авторы забитых мячей: полузащитники Аслан Дарабаев, Ненад Гаврич, Шафик Тигруджа, нападающий Рамазан Каримов и защитник Алексей Залеский.- «Каспий» упорно трудился над обновлением своей истории в Премьер-Лиге. Мы бесконечно благодарны нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона и особенно в сегодняшней игре. Вместе мы покоряем большие высоты, - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.В этом сезоне команда «Каспий» в турнирной таблице с 32 очками расположилась на седьмой строчке.