Бекзад Нурдаулетов забил узбекистанца на ринге

Мангистауский боксёр Бекзад Нурдаулетов в главном бою вечера профессионального бокса в Актау встретился с Фаррухом Джураевым из Убекистана.Бой прошёл в полутяжёлом весе (79,3 килограмма) и длился восемь раундов.В конце поединка оппонент Бекзада Нурдаулетова уже был не в силах противостоять ему.Единогласным решением судей победа досталась нашему боксёру.