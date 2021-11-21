Сельским спортсменам в Мангистау подарили микроавтобус

- Надеемся, это будет большим образцом для всех и поможет стремительному развитию массового спорта в стране. Для нас это мощная поддержка маленьких спортсменов и их родителей, - поблагодарил Ерасыл Джарылгасов.

В связи с отсутствием маршрутного транспорта в селе Рахатспортсменам затруднительно посещать ежедневные тренировки в единственном спорткомплексе «Жаксы». Такси не каждому по карману, отмечает Ерасыл Джарылгасов, и, тем более, оно здесь тоже редкость.Проблему помог решить меценат Нуржан Закарияулы. Он подарил юным воспитанникам спорткомплекса «Жаксы» микроавтобус. На церемонии вручения автомобиля присутствовали руководитель управления физической культуры и спорта Канат Жумабаев, заместитель акима Жанаозена Жанабай Аймагамбетов, аким села Рахат Усербай Табыншаев и чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов.Ключи от микроавтобуса заместителю директора спорткомплекса Кыдырбаю Куанову вручал Бекзад Нурдаулетов.Теперь в селе Рахат дети будут бесплатно добираться на тренировки.В спорткомплексе «Жаксы» занимаются около 500 воспитанников по шести видам спорта.