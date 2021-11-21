«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Ноября
+8...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.43 KZT
  • €1 = 486.39 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:23

Просмотров: 0

Сельским спортсменам в Мангистау подарили микроавтобус

На транспорте планируется бесплатно перевозить юных спортсменов в селе Рахат. Об этом рассказал тренер по боксу спортивного комплекса «Жаксы» Ерасыл Джарылгасов.

Фото предоставил тренер по боксу спортивного комплекса «Жаксы» Ерасыл Джарылгасов
В связи с отсутствием маршрутного транспорта в селе Рахат
спортсменам затруднительно посещать ежедневные тренировки в единственном спорткомплексе «Жаксы». Такси не каждому по карману, отмечает Ерасыл Джарылгасов, и, тем более, оно здесь тоже редкость.

Проблему помог решить меценат Нуржан Закарияулы. Он подарил юным воспитанникам спорткомплекса «Жаксы» микроавтобус. На церемонии вручения автомобиля присутствовали руководитель управления физической культуры и спорта Канат Жумабаев, заместитель акима Жанаозена Жанабай Аймагамбетов, аким села Рахат Усербай Табыншаев и чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов.

Ключи от микроавтобуса заместителю директора спорткомплекса Кыдырбаю Куанову вручал Бекзад Нурдаулетов.

Теперь в селе Рахат дети будут бесплатно добираться на тренировки.

- Надеемся, это будет большим образцом для всех и поможет стремительному развитию массового спорта в стране. Для нас это мощная поддержка маленьких спортсменов и их родителей, - поблагодарил Ерасыл Джарылгасов.


Сельским спортсменам в Мангистау подарили микроавтобус


В спорткомплексе «Жаксы» занимаются около 500 воспитанников по шести видам спорта.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика