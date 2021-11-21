Главный тренер «Каспия» перешёл в «Астану»

Срджан Благоевич. Фото пресс-службы

Срджан Благоевич будет возглавлять столичный футбольный клуб «Астана», с которым он подписал контракт на два года.



Срджан Благоевич пробыл главным тренером «Каспия» два последних сезона.



В актауском клубе выражают иностранному специалисту благодарность за проделанную работу, вклад в историю нашего футбола и желают успехов в новой команде.



Пост главного тренера мангистауского футбольного клуба остаётся вакантным.