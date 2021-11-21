Главный тренер «Каспия» перешёл в «Астану»

Срджан Благоевич. Фото пресс-службы
Срджан Благоевич будет возглавлять столичный футбольный клуб «Астана», с которым он подписал контракт на два года.
Срджан Благоевич пробыл главным тренером «Каспия» два последних сезона.
В актауском клубе выражают иностранному специалисту благодарность за проделанную работу, вклад в историю нашего футбола и желают успехов в новой команде.
Пост главного тренера мангистауского футбольного клуба остаётся вакантным.
Срджан Благоевич пробыл главным тренером «Каспия» два последних сезона.
В актауском клубе выражают иностранному специалисту благодарность за проделанную работу, вклад в историю нашего футбола и желают успехов в новой команде.
Пост главного тренера мангистауского футбольного клуба остаётся вакантным.
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