Спортсмен из Актау стал чемпионом Азии по тогызкумалак

На высшей ступени пьедестала - актауский спортсмен. Фото предоставлено Г.Жакиевой

За звание победителя борются участники из России, Турции, Китая, Туркменистана, Монголии, Узбекистана, Индии, Кыргызстана, Азербайджана, Афганистана, Туркменистана и Казахстана – всего свыше 200 спортсменов.



Жумакелди представлял страну на Азиатских соревнованиях, ранее став чемпионом Казахстана в категории «блиц».



- Пять членов сборной Мангистау участвовали, но никто не смог выиграть в категории «рапид». Жумакелди победил во всех семи турах соревнований в категориях «блиц» и «классика», завоевав звание чемпиона Азии в своей возрастной категории, - рассказала Гаухар Жакиева, старший тренер Мангистауской области по тогызкумалак.



Жумакелди Туракбай занимается тогызкумалак с девяти лет. Первых серьёзных успехов на республиканских и международных соревнованиях юный спортсмен добился в 12-летнем возрасте.