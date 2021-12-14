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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 389

Спортсмен из Актау стал чемпионом Азии по тогызкумалак

На проходящем V чемпионате Азии в Актобе Жумакелди Туракбай из Актау завоевал золотую медаль. Соревнования проходят с 6 по 14 декабря.

На высшей ступени пьедестала - актауский спортсмен. Фото предоставлено Г.Жакиевой
За звание победителя борются участники из России, Турции, Китая, Туркменистана, Монголии, Узбекистана, Индии, Кыргызстана, Азербайджана, Афганистана, Туркменистана и Казахстана – всего свыше 200 спортсменов.

Жумакелди представлял страну на Азиатских соревнованиях, ранее став чемпионом Казахстана в категории «блиц».

- Пять членов сборной Мангистау участвовали, но никто не смог выиграть в категории «рапид». Жумакелди победил во всех семи турах соревнований в категориях «блиц» и «классика», завоевав звание чемпиона Азии в своей возрастной категории, - рассказала Гаухар Жакиева, старший тренер Мангистауской области по тогызкумалак.

Жумакелди Туракбай занимается тогызкумалак с девяти лет. Первых серьёзных успехов на республиканских и международных соревнованиях юный спортсмен добился в 12-летнем возрасте.



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