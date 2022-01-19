Актауский «Каспий» проведёт первый матч в Турции

Фото из архива lada.kz
Футбольный сезон приступает к старту. Наша команда проходит учебно-тренировочные сборы в Турции.
Первый контрольный матч «Каспийцы» проведут с футбольным клубом «Борец» из Велеса. Команда-соперник выступает в Высшей лиге Македонии.
Игра пройдёт сегодня, 19 января, в 18:00 по местному времени.
Встреча будет транслироваться в прямом эфире. Ссылка на просмотр будет прикреплена здесь.
Первый контрольный матч «Каспийцы» проведут с футбольным клубом «Борец» из Велеса. Команда-соперник выступает в Высшей лиге Македонии.
Игра пройдёт сегодня, 19 января, в 18:00 по местному времени.
Встреча будет транслироваться в прямом эфире. Ссылка на просмотр будет прикреплена здесь.
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