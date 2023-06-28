Футбольный клуб «Каспий» сыграет с лидером премьер-лиги на своём поле в Актау

Актауский «Каспий» 2 июля в 18:00 встретится с лидером турнирной таблицы КПЛ – футбольным клубом «Астана». Предыдущая встреча со столичным клубом окончилась не в пользу наших игроков – игра завершилась со счётом 3-1.



Этот матч пройдёт на домашнем для наших игроков поле, на стадионе «Жас Канат».



Вход на стадион бесплатный. Жителей Актау приглашают поддержать наш клуб.