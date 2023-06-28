Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 28 Июня
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.36 KZT
  • €1 = 492.74 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 10

Футбольный клуб «Каспий» сыграет с лидером премьер-лиги на своём поле в Актау

Матч со столичным клубом состоится в рамках Казахстанской премьер-лиги уже в это воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий».

Иллюстративное фото с сайта ФК «Каспий»
Актауский «Каспий» 2 июля в 18:00 встретится с лидером турнирной таблицы КПЛ – футбольным клубом «Астана». Предыдущая встреча со столичным клубом окончилась не в пользу наших игроков – игра завершилась со счётом 3-1.

Этот матч пройдёт на домашнем для наших игроков поле, на стадионе «Жас Канат».

Вход на стадион бесплатный. Жителей Актау приглашают поддержать наш клуб.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика