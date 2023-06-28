Футбольный клуб «Каспий» сыграет с лидером премьер-лиги на своём поле в Актау

Иллюстративное фото с сайта ФК «Каспий»
Актауский «Каспий» 2 июля в 18:00 встретится с лидером турнирной таблицы КПЛ – футбольным клубом «Астана». Предыдущая встреча со столичным клубом окончилась не в пользу наших игроков – игра завершилась со счётом 3-1.
Этот матч пройдёт на домашнем для наших игроков поле, на стадионе «Жас Канат».
Вход на стадион бесплатный. Жителей Актау приглашают поддержать наш клуб.
Этот матч пройдёт на домашнем для наших игроков поле, на стадионе «Жас Канат».
Вход на стадион бесплатный. Жителей Актау приглашают поддержать наш клуб.
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