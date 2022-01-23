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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:37

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Стритлифтер из Актау установил новый мировой рекорд

Актауский спортсмен Ильдар Ягьяев стал чемпионом мира по подтягиваниям на турнике.

Фото предоставил спортсмен
Чемпионат мира по подтягиваниям прошёл 23 января в столица Финляндии - Хельсинки. Участниками стали свыше 200 атлетов более чем из 20 стран мира. Борьба проходила в шести весовых категориях. Общий призовой фонд составил 10 тысяч евро.

Нашу страну представил Ильдар Ягьяев из Актау, который выступал в весовой категории до 70 килограммов.
Он осилил первый подготовительный вес 90 килограммов. После ему удалось подтянуться с весом 96,5 килограмма, установив тем самым новый мировой рекорд.

- Самое сложное - это «весогонка», проходившая в течение месяца в усиленном режиме, - отметил спортсмен.




Стритлифтер уже шестой год удерживает титул лучшего в мире.

Кроме спорта Ильдар Ягьяев управляет сетью быстрого питания. Это играет немалую роль при подготовке, как отметил атлет. Также он является президентом федерации стрит воркаута и стритлифтинга Мангистауской области.

- Наша основная цель - это популяризация стрит воркаута и стритлифтинга в нашей области, да и в стране в целом. Мы с командой проводим бесплатные тренировки, вылетаем на сборы. В планах найти спонсора и построить тренажёрную площадку на набережной наподобие Muscle Beach в Лос-Анджелесе. Открыты к сотрудничеству, - поделился Ильдар Ягьяев.


Напомним, в конце прошлого года Ильдар Ягьяев стал семикратным чемпионом Европы.

Всем желающим попробовать себя в новом движение спортсмен просит подписываться на официальную страницу в Instagram.



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