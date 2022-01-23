Стритлифтер из Актау установил новый мировой рекорд

- Самое сложное - это «весогонка», проходившая в течение месяца в усиленном режиме, - отметил спортсмен.

- Наша основная цель - это популяризация стрит воркаута и стритлифтинга в нашей области, да и в стране в целом. Мы с командой проводим бесплатные тренировки, вылетаем на сборы. В планах найти спонсора и построить тренажёрную площадку на набережной наподобие Muscle Beach в Лос-Анджелесе. Открыты к сотрудничеству, - поделился Ильдар Ягьяев.