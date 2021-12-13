Стритлифтер из Актау стал семикратным чемпионом Европы

- Мы не останавливаемся на одном чемпионстве. Скажу больше, мы выигрываем для того, чтобы привлечь новые лица к занятию спортом. Плюсы нашего движения - это его доступность, так как везде есть уличные спортивные площадки. Это минимальная травмоопасность. Как вид спорта, он поднимается к пику своей популярности - проводится очень много чемпионатов по миру, также международная федерация по стритлифитнгу предлагает данное движение включить в список Олимпийских игр, - рассказал руководитель федерации по стритлифтингу в Мангистауской области Ильдар Ягьяев.

Онлайн-чемпионат Европы проходил в четырёх странах одновременно и закончился вчера вечером, 12 декабря. Участниками стали более 250 стритлифтеров из 20 стран.Ильдар Ягъяев стал абсолютным чемпионом в суммарном двоеборье по стритлифтингу и отдельным его движениям, подтянувшись с весом 85 килограммов и отжавшись с весом 115 килограммов. Здесь он завоевал два «золота».Также он выполнил 18 повторений с весом 32 килограмма, где взял золотую медаль. В отдельной дисциплине подтягивания с максимальным весом он осилил 85 килограммов и стал тоже первым.Тем самым Ильдар Ягъяев становится семикратным чемпионом Европы.Сундет Джаулбаев стал обладателем очередного «золота», сделав в двух дисциплинах (подтягивание на турнике с весом 32 килограмма и брусья с весом 48 килограммов) 42 повторения.Ещё одну золотую награду принёс Эльвин Садыгов, подтянувшись на турнике с весом свыше 24 килограммов 17 раз, выполнив на брусьях 30 повторений с весом свыше 32 килограммов.Ранее Ягьяев Ильдар стал пятикратным чемпионом мира, выиграл в проекте 100 новых лиц Казахстана и спортивную площадку для родного города в воркаут-челледже, который проходил по стране.Всем желающим попробовать себя в новом движение спортсмен просит подписываться на их на официальную страницу в Instagram