Актауский спортсмен стал пятикратным чемпионом мира по стритлифтингу и воркаут-рекордам

Ильдар Ягъяев
В Киеве 24 августа завершился чемпионат мира по стритлифтингу и воркаут-рекордам. От Казахстана в нём принимали участие три актауских спортсмена, и все трое вернулись домой с победой.
Ильдар Ягъяев установил новый рекорд мира по подтягиваниям. Спортсмен подтянулся с весом 100 килограммов, став пятикратным чемпионом мира. Ещё один участник Дамир Набиев стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов, а Валид Гаджибеков завоевал третье место в категории до 100 килограммов.
- Мы хотим своим примером показать, что данный вид спорта активно развивается и доступен каждому. Для этого не нужно иметь много денег, главное, иметь желание тренироваться и делать это можно прямо на улице. Мы проводим бесплатные тренировки для молодёжи и заражаем своим примером, - говорят спортсмены.
Напомним, ранее Ильдар Ягъяев выиграл спортивную площадку для родного города и вошёл в список «100 новых лиц Казахстана».
Ильдар Ягъяев установил новый рекорд мира по подтягиваниям. Спортсмен подтянулся с весом 100 килограммов, став пятикратным чемпионом мира. Ещё один участник Дамир Набиев стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов, а Валид Гаджибеков завоевал третье место в категории до 100 килограммов.
- Мы хотим своим примером показать, что данный вид спорта активно развивается и доступен каждому. Для этого не нужно иметь много денег, главное, иметь желание тренироваться и делать это можно прямо на улице. Мы проводим бесплатные тренировки для молодёжи и заражаем своим примером, - говорят спортсмены.
Напомним, ранее Ильдар Ягъяев выиграл спортивную площадку для родного города и вошёл в список «100 новых лиц Казахстана».
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