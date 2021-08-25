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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:16

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Актауский спортсмен стал пятикратным чемпионом мира по стритлифтингу и воркаут-рекордам

Новый рекорд на чемпионате мира по стритлифтингу и воркаут-рекордам установил Ильдар Ягъяев. Ещё один актауский спортсмен Дамир Набиев стал чемпионом в весе до 60 килограммов, а третий участник от нашего региона Валид Гаджибеков взял третье место в категории до 100 килограммов. Об этом сообщили спортсмены.

Ильдар Ягъяев
В Киеве 24 августа завершился чемпионат мира по стритлифтингу и воркаут-рекордам. От Казахстана в нём принимали участие три актауских спортсмена, и все трое вернулись домой с победой.

Ильдар Ягъяев установил новый рекорд мира по подтягиваниям. Спортсмен подтянулся с весом 100 килограммов, став пятикратным чемпионом мира. Ещё один участник Дамир Набиев стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов, а Валид Гаджибеков завоевал третье место в категории до 100 килограммов.

- Мы хотим своим примером показать, что данный вид спорта активно развивается и доступен каждому. Для этого не нужно иметь много денег, главное, иметь желание тренироваться и делать это можно прямо на улице. Мы проводим бесплатные тренировки для молодёжи и заражаем своим примером, - говорят спортсмены.

Напомним, ранее Ильдар Ягъяев выиграл спортивную площадку для родного города и вошёл в список «100 новых лиц Казахстана».




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