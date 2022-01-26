Воспитанник актауского «Каспия» сыграл в «Зените»

Нуралы Алип является защитником алматинского «Кайрата» и сборной страны. В настоящее время принимает участие в учебно-тренировочных сборах в составе команды «Зенит».Футболист сыграл в товарищеском матче между российским «Зенитом» и «Жилина» из Словакии, который прошёл вчера, 25 января, в Дубае. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу «Зенита».Теперь же Нуралы Алип отправится на второй сбор футбольного клуба «Зенит».Футбольный клуб «Каспий» желает удачи своему воспитаннику.