Бекзат Нурдаулетов поборется за звание чемпиона мира в «Rixos Aktau»

Мангистауский боксёр Бекзат Нурдаулетов выйдет на ринг с Чико Куази из Нидерландов. Они поборются за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO International.Также пройдёт бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе между казахстанским боксёром Мейримом Нурсултановым и Андреем Сироткиным из России.Во втором полусреднем весе с рейтингом в восемь раундов проведут встречу казахстанец Бекман Сойлибаев и мексиканец Элиот Чавес.Мероприятие запланировано на субботу, 5 февраля.