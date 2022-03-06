Футболисты «Каспия» обыграли «Кызылжар»

- Первая игра всегда важна сама по себе. Мы переживали перед игрой, не зная, каким будет результат. Спасибо нашим фанатам за то, что создали такую хорошую атмосферу и постоянно поддерживали нашу команду. Это не весь потенциал нашей команды. Надеюсь, что мы будем и дальше развиваться. Думаю, что наша команда играла достойно, показывая не только прагматичную игру, но и создавая хорошие моменты. Мы отлично проявили себя, хорошо взаимодействовали друг с другом. Лучшим игроком в матче был вратарь противника - это показывает, что наша команда оказывала большое давление на противника. Так что это была заслуженная победа, - поделился после матча главный тренер ФК «Каспий» Николай Костов.

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Соперником «Каспия» стали футболисты из петропавловского «Кызылжара».Первый тайм прош6ел безрезультатно. А вот на 66-ой минуте второго тайма полузащитник «Каспия» Аслан Адил отправил мяч в ворота гостей.Итоговый счёт встречи составил 1:0 в нашу пользу.