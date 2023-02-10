Аким Мангистау доложил Президенту Казахстана о жизни в регионе

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Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.



Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил Президенту, что в 2022 году в регионе было реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 25 млрд тенге. В результате объем привлеченных инвестиций увеличился на 15,8% и составил 762 млрд тенге. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым годом выросло на 33,3% и составило 75,3 тысячи. Объем оказанных услуг в сфере туризма вырос в 1,6 раза. Регион посетила 231 тысяча казахстанских и зарубежных туристов.



Президента проинформировали о реализации его поручения по обеспечению жителей питьевой водой, о работе по улучшению сферы жилищно-коммунального хозяйства, модернизации инженерной инфраструктуры Актау, реконструкции Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).