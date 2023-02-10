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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 18:21

Просмотров: 1864

Аким Мангистау доложил Президенту Казахстана о жизни в регионе

Главе государства руководитель Мангистауской области представил отчет об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планы на предстоящий период. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

фото Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил Президенту, что в 2022 году в регионе было реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 25 млрд тенге. В результате объем привлеченных инвестиций увеличился на 15,8% и составил 762 млрд тенге. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым годом выросло на 33,3% и составило 75,3 тысячи. Объем оказанных услуг в сфере туризма вырос в 1,6 раза. Регион посетила 231 тысяча казахстанских и зарубежных туристов.

Президента проинформировали о реализации его поручения по обеспечению жителей питьевой водой, о работе по улучшению сферы жилищно-коммунального хозяйства, модернизации инженерной инфраструктуры Актау, реконструкции Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).



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Комментарии ( 4 )

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OlegVak (Посетители) Сегодня, 00:16
Оказывается Мангистау это туристический рай. В год 231 000, а в месяц 19 250 туристов. Значит ежедневно наши достопримечательности посещает 640 туристов. Это, наверное, один из самых высоких показателей в Республике. Хорошая новость.
 
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  • Papirosso
 Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 22:59
а можно его и его команду там оставить? а взамен пришлите нормальных!!!
 
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 Кинст (Посетители) Вчера, 22:33
Что он может доложить, если он с его зарплатой и статусом не живёт жизнью обычных людей? Когда он последний раз ездил на общественном транспорте, ходил на рынок, в магазин или планировал семейные траты так, чтобы после походов в магазин что-то ещё оставалось до следующей зарплаты?
 
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 Pluto9701 (Посетители) Вчера, 19:01
А жизнь становится все хуже и хуже
 
 

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