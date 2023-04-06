Назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области

Айнур Манкешова окончила Актауский университет имени Ш. Есенова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».Трудовой путь начала в 1998 году мастером строительных работ СК «Қаламқасстройсервис». До 2018 года работала в строительной сфере, в частном секторе, занимала должности инженера строителя, начальника производственно-технического отдела, главного эксперта, заместителя генерального директора, директора филиала.В 2018 году назначена главным инспектором аппарата акима Бейнеуского района, в 2019 году заместителем акима Бейнеуского района.С октября 2019 года по настоящее время - заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.Нурлан Ногаев пожелал удачи новому руководителю и дал ряд конкретных поручений, касающихся развития строительной отрасли Мангистауской области.