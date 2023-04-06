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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:41

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Назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области

Глава региона Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства. Ей стала Айнур Манкешова, ранне занимавшая должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Айнур Манкешова окончила Актауский университет имени Ш. Есенова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовой путь начала в 1998 году мастером строительных работ СК «Қаламқасстройсервис». До 2018 года работала в строительной сфере, в частном секторе, занимала должности инженера строителя, начальника производственно-технического отдела, главного эксперта, заместителя генерального директора, директора филиала.

Назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области


В 2018 году назначена главным инспектором аппарата акима Бейнеуского района, в 2019 году заместителем акима Бейнеуского района.

С октября 2019 года по настоящее время - заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

Нурлан Ногаев пожелал удачи новому руководителю и дал ряд конкретных поручений, касающихся развития строительной отрасли Мангистауской области.



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