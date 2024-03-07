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ЛАДА.kz » Власть

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 268

Пять магистральных путей Мангистау хотят включить в железнодорожную сеть

Пять магистральных путей Мангистауской области хотят включить в перечень, входящий в магистральную железнодорожную сеть, передает агентство КазТаг.

фото с сайта hmn.wiki
Согласно информации, в перечень магистральных железнодорожных сетей будут добавлены магистральные пути: Мангышлак - Актау-порт, Актау-Порт - Строительная, Строительная - Строительная (парк «Порт»), Строительная - Строительная (парк «Химическая»), и Строительная - Юбилейная.

«Внести в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК от 23 февраля 2015 года № 144 «Об утверждении Перечня магистральных путей, входящих в магистральную железнодорожную сеть» изменения и дополнения»,– говорится в проекте постановления правительства, сообщает КазТаг.



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