Пять магистральных путей Мангистау хотят включить в железнодорожную сеть

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Согласно информации, в перечень магистральных железнодорожных сетей будут добавлены магистральные пути: Мангышлак - Актау-порт, Актау-Порт - Строительная, Строительная - Строительная (парк «Порт»), Строительная - Строительная (парк «Химическая»), и Строительная - Юбилейная.
«Внести в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК от 23 февраля 2015 года № 144 «Об утверждении Перечня магистральных путей, входящих в магистральную железнодорожную сеть» изменения и дополнения»,– говорится в проекте постановления правительства, сообщает КазТаг.
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