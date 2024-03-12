Казахстан и Азербайджан заключили соглашение о взаимном признании профессиональных дипломов моряков

Соглашение разработано в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты, в «Белый список» которой включены оба государства.



Подписание Соглашения обеспечит признание азербайджанской стороной профессиональных дипломов моряков, выдаваемых Морской администрацией портов Республики Казахстан, что позволит казахстанским морякам работать на судах под флагом Азербайджана.