Работника акимата Актау привлекли к ответственности за небезопасные для детей дороги

Чиновники не исполнили предписаний органов полиции по поводу установки и замены дорожных знаков и пешеходных переходов на важных участках дорог вдоль школ и детских садов, сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.

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Прокуратурой города проанализирована деятельность государственных органов по обеспечению дорожной безопасности.

Анализ показал неисполнение акиматом предписаний органов полиции, касающихся установки и замены дорожных знаков и пешеходных переходов на важных участках дорог вдоль школ и детских садов.

По акту прокурорского надзора руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог привлечен к административной ответственности.

После вмешательства надзорного органа дополнительно установлены 150 новых и обновлены более 280 дорожных знаков, окрашены 17 горизонтальных разметок дорог, в том числе прилегающих к образовательным учреждениям.

Данные меры позволят значительно повысить безопасность на дорогах и снизить травматизм среди детей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Напомним, ранее жителей Актау озадачил пешеходный переход у IT-лицея.