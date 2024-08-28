Хищения на 10,5 млн тенге выявили в поликлинике Жанаозена

Директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника №2» подозревают в хищении 10,5 миллиона тенге. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.

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Антикоррупционная служба по Мангистауской области завершила досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника №2».

Они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 млн тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок. С санкции суда директор предприятия взят под стражу. Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит, - сказано в сообщении ведомства.

В целом, в текущем году в социальной сфере страны зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица.

Ранее в регионе осудили директора КГУ «Центр трудовой мобильности» за хищение средств у иностранца. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

Кроме того, в прокуратуре региона сообщили о том, что 12 частных детских садов необоснованно получили 47 миллионов тенге из госбюджета за детей, которые фактически не посещали эти организации.