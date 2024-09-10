Кадровые перестановки в Мангистау: три новых назначения

В Мангистауской области сегодня, 10 сентября, стало известно о нескольких назначениях. Так, в регионе появился новый руководитель управления финансов, сменился руководитель управления экономики и бюджетного планирования, а также у главы региона появился внештатный советник по вопросам в сфере IT. О назначениях сообщили телеграм-каналы PRO КАДРЫ и YEDILOV ONLINE.

фото из архива Лады

Руководителем управления финансов Мангистауской области назначена Марина Альбекова.

Она родилась 13 сентября 1969 года в Атырауской области. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, Каспийский госуниверситет технологий и инжиниринга (юрист); Алматинский университет менеджмента (магистр делового администрирования).

С 1990 года работает на различных должностях в финансовой системе Мангистауской области.

С 2003 года - председатель ревизионной комиссии Мангистауского областного маслихата. С мая 2005 года - директор департамента/управления финансов Мангистауской области.

С сентября 2018 года - руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.

Руководителем управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области назначена Светлана Нарешова.

Родилась в 1972 году в Мангистауской области.

Окончила Казахстанскую государственную академию управления по специальности финансист-экономист.

Трудовую деятельность начала в 1991 году инспектором страховой фирмы.

С 1992 по 2000 годы работала бухгалтером. С 2000 года - главный специалист в Мангистауском областном управлении финансов.

С 2005 года - руководитель отдела, с 2013 года - заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.

С мая 2021 года - руководитель управления финансов Мангистауской области.

Внештатным же советником по IT акима Мангистауской области назначен общественный деятель, блогер и предприниматель Тимур Бектур.

Напомним, несколькими часами ранее стало известно о новом назначении на должность руководителя управления энергетики и ЖКХ области.