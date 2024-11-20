Новые назначения в акимате Мангистау

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Ерсін Ибрашев родился в 1989 году. Образование высшее. В 2013 году окончил Китайский нефтяной университет по специальности «Нефтегазовое дело», в 2019 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова по специальности «Международные отношения».

Трудовую деятельность начал в 2014 году инженером-технологом. В 2015-2016 годах занимал руководящие должности в частных компаниях.

В 2017 году стал менеджером департамента анализа и управления проектами АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

В 2018 году стал главным аналитиком управления по анализу контрактов на недропользование департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В 2019 году занимал должность главного аналитика управления координации государственных органов по проектному управлению департамента проектного управления Министерства национальной экономики РК.

В 2020 году назначен руководителем управления координации государственных органов по проектному управлению департамента проектного управления Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В 2021 году стал руководителем департамента политики проектного управления Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя директора департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики Республики Казахстан.