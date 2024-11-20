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20.11.2024, 09:56

Новые назначения в акимате Мангистау

Власть 0 6 357 Алия Шарипова

Ерсін Ибрашев назначен руководителем управления туризма Мангистауской области, передает пресс-служба главы области.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Ерсін Ибрашев родился в 1989 году. Образование высшее. В 2013 году окончил Китайский нефтяной университет по специальности «Нефтегазовое дело», в 2019 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова по специальности «Международные отношения».

Трудовую деятельность начал в 2014 году инженером-технологом. В 2015-2016 годах занимал руководящие должности в частных компаниях.

В 2017 году стал менеджером департамента анализа и управления проектами АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

В 2018 году стал главным аналитиком управления по анализу контрактов на недропользование департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В 2019 году занимал должность главного аналитика управления координации государственных органов по проектному управлению департамента проектного управления Министерства национальной экономики РК.

В 2020 году назначен руководителем управления координации государственных органов по проектному управлению департамента проектного управления Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В 2021 году стал руководителем департамента политики проектного управления Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя директора департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Нигде долго не задерживался, год и всё! Видимо быстро во все вникал или ни во что не вникал!!За год разве можно что то понять и дельное что то осуществить?
20.11.2024, 06:48
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Явно к нам не на долго заехал, очередной трамплин. Такое ощущение, что к нам на зароботки ездят. Кто же о народе думать будет.
20.11.2024, 05:51
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