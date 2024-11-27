Новое назначение в акимате Мангистауской области

Заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области назначен Ануарбек Бимагамбет. Данные подтвердили в пресс-службе главы региона.
Как сообщили корреспонденту Lada.kz, Ануарбек Бимагамбет назначен на должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области вчера, 26 ноября.
Соответствующее распоряжение дал глава региона Нурдаулет Килыбай.
Напомним, с 2021 года Ануарбек Бимагамбет занимал должность директора телеканала Мангистау АО РТТК «Qazaqstan».
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