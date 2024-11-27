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27.11.2024, 13:28

Новое назначение в акимате Мангистауской области

Власть 0 11 037 Алия Шарипова

Заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области назначен Ануарбек Бимагамбет. Данные подтвердили в пресс-службе главы региона.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Как сообщили корреспонденту Lada.kz, Ануарбек Бимагамбет назначен на должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области вчера, 26 ноября.

Соответствующее распоряжение дал глава региона Нурдаулет Килыбай.

Напомним, с 2021 года Ануарбек Бимагамбет занимал должность директора телеканала Мангистау АО РТТК «Qazaqstan».

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Комментарии

3 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
Лица наших чиновников требуют исследования на генетическом уровне. Нужно узнать какая программа в них заложена.
27.11.2024, 13:31
motor
motor
то же хотел написать
27.11.2024, 13:21
babe
babe
По лицу уже многое можно сказать
27.11.2024, 09:45
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