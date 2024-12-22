Сменился начальник колонии-поселения в Актау

О назначении нового начальника колонии-поселения сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области.

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Руководителем учреждения минимальной безопасности №43 ДУИС по Мангистауской области (колонии-поселения) назначен полковник юстиции Аминов Сансызбай.



Он начал свою деятельность в 1997 году участковым инспектором отдела административной службы Бейнеуского района. Окончил юридический институт МВД РК в Костанае, имеет высшее образование.

Также назначен начальник учреждения повышенной безопасности №42 ДУИС по Мангистауской области. Им стал подполковник юстиции Нуржон Абилханов.

Он окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2006 году начал работу в ОВД с начальника отряда.