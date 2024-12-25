Назначен директор Мангистауской областной больницы

Новым директором Мангистауской областной многопрофильной больницы стал Руслан Бекибаев. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

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Мангистаускую областную многопрофильную больницу возглавил Бекибаев Руслан Амангельдиевич.

Окончил Алматинский университет менеджмента по специальности «Менеджмент здравоохранения». Обучался в резидентуре РГП «ННЦТО» научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Казахстан по специальности «Травматология и ортопедия». Окончил интернатуру по «Лечебному делу» в Западно-Казахстанской медицинской академии имени М. Оспанова.

Руслан Бекибаев начал свою трудовую деятельность врачом-травматологом в Мангистауской областной многопрофильной больнице, Актауской городской поликлинике №2. Также работал врачом-травматологом в институте РГП «ННЦТО» (Национальный научный центр травматологии и ортопедии – прим. авт.) научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Казахстан, областной больнице скорой помощи в Актобе.

Травматолог высшей категории.

До настоящего времени занимал должность исполняющего обязанности директора областной многопрофильной больницы.