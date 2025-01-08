Главного антимонопольщика области назначили на должность заместителя акима Актау

Сегодня, 8 января, экс-руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области Бауыржан Есенов назначен на должность заместителя акима Актау.

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Бауыржан Есенов родился 13 октября 1983 года. В 2004 году окончил Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в органах прокуратуры на различных должностях.

С 2013 по 2017 годы работал на командных должностях в силовых структурах вооруженных сил НГ РК.

С 2017 по 2018 год возглавлял отдел расследований нарушений антимонопольного законодательства на товарных рынках департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области.

С 2018 по 2019 год работал руководителем отдела контроля за соблюдением законодательства и исковой работы департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области.

С 2019 по 2020 год занимал должность заместителя руководителя департамента Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области.

С 2020 года по настоящее время являлся руководителем департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области.

Имеет государственную награду орден «Құрмет».

Напомним, при руководстве Бауыржана Есенова были демонополизированы услуги в сфере лифтов и домофонов. К примеру, была отменена ежемесячная плата за обслуживание домофонов. Также антимонопольный департамент проводил работу по отмене карточной системы оплаты в лифтах жилых домов Актау.

Мерами антимонопольного реагирования удалось снизить стоимость услуги автопарковки на 40%, расположенной на территории пассажирского терминала международного аэропорта Актау.

Антимонопольный департамент выявил, что аэропорт заработал более 73 миллионов тенге на хранении топлива.