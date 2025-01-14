Назначен новый заместитель акима Мангистау

Кто занял должность нового заместителя акима региона, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Тилек Кошмаганбетов. Фото предоставили в областном акимате

Сегодня, 14 января, глава региона Нурдаулет Килыбай представил активу области нового заместителя акима области Тилека Кошмаганбетова, кандидатура которого согласована с администрацией Президента РК.

Тилек Жеткизгенулы Кошмаганбетов родился в 1979 году в Мангистауской области. Образование высшее. В 2002 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева по специальности «Финансы и кредит», а в 2013 году – Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 2001 году специалистом кредитного отдела в АО «Нефтебанк», затем работал главным специалистом гарантийного отдела и менеджером кредитного отдела.

В 2006-2007 годах являлся директором ТОЛ «ТМ-2006».

С 2007 по 2010 годы исполнял обязанности главного специалиста отдела предпринимательства Мунайлинского района, а затем руководителя отдела.

С 2010 по 2012 годы занимал должность заместителя начальника управления финансов Мангистауской области.

В 2012-2015 годах работал заместителем акима города Жанаозен, а с 2015 по 2019 годы - заместителем акима города Актау. В 2019-2022 годах являлся акимом Мангистауского района.