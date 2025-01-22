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22.01.2025, 17:52

Сменился руководитель управления образования Мангистау

Власть 0 5 120 Сергей Кораблев

О смене руководителя управления образования сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-служба областного акимата
Фото пресс-служба областного акимата

Распоряжением акима региона Нурдаулета Килыбая сегодня, 22 января, новым руководителем областного управления образования назначен Амантай Кумбаев.

Амантай Кумбаев родился в 1979 году.  Образование высшее.  В 2001 году окончил Актауский государственный университет имени Ш.Есенова по специальности преподаватель истории, в 2020 году получил образование по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 2000 году мастером в ТОО «Фемина», до 2012 года работал в частном секторе.  С 2012 по 2015 год был заместителем директора по воспитательной работе средней школы №10 в Актау .

С 2015 по 2020 год работал ведущим специалистом департамента контроля образования Мангистауской области, ведущим специалистом и главным специалистом отдела внешней оценки качества образования департамента Мангистауской области Комитета контроля образования и науки Министерства образования и науки Республика Казахстан.

В 2020 году назначен руководителем отдела лицензирования образовательной деятельности департамента обеспечения качества в сфере образования Мангистауской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.

С 2021 по 2024 годы работал  главным инспектором в аппаратах акима Каракиянского района и  Актау, заместителем акима села Умирзак, руководителем отдела государственного учреждения «Актауский городской отдел культуры, физической культуры и спорта».

В 2024 году являлся  заведующим сектором общего образования и государственной службы Актауского городского отдела  образования, руководителем отдела государственно-правовой работы аппарата акима города Актау. Затем занимал должность руководителя отдела региональной политики и организационной работы аппарата акима Мангистауской области.

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