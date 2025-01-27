Назначен новый руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистау

Сегодня, 27 января, руководителем Мангистауского областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначен Сабит Дуйсекенов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Сабит Дуйсекенов родился в 1987 году. Образование высшее. В 2012 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, а в 2014 году – Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Отемисова.

В 2012 году начал свою трудовую деятельность руководителем службы охраны территории государственного заповедника «Кендерли Каясан» РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в Мангистауской области.

В 2014 году назначен директором Западного регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром».

В 2017 году работал руководителем службы охраны территории государственного заповедника «Кендерли Каясан», руководителем Уральского регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 2017 по 2023 годы являлся руководителем Актюбинского регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2023 году стал исполняющим обязанности заместителя акима Кобдинского района, затем заместителем акима Кобдинского района, а также руководителем ГУ «Управление природными ресурсами и регулированием природопользования Актюбинской области».

С 2024 года и по настоящее время являлся заместителем акима Кобдинского района Актюбинской области.