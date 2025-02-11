18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.43
522.43
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.02.2025, 12:40

Нашего полку прибыло: назначен новый заместитель акима Мангистауской области

Власть 0 7 136 Ольга Максимова

По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением главы региона Нурдаулета Килыбая Аскар Каныбеков назначен заместителем акима Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.

Аскар Каныбеков. Фото: акимат Мангистауской бласти
Аскар Каныбеков. Фото: акимат Мангистауской бласти

Каныбеков Аскар Сакенулы родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Государственное и местное управление», Южно-Казахстанский государственный университет по специальности «Экономика».

Начав трудовой путь с должности налогового инспектора, в дальнейшем работал главным специалистом управления предпринимательства и сельского хозяйства Шымкента, главным специалистом службы внутреннего контроля Алматинского областного управления культуры, акимом Енбекшинского сельского округа Коксуского района Алматинской области.

С 2013 по 2018 годы был руководителем управления предпринимательства города Шымкент, заместителем руководителя управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. Также занимал должность заместителя директора административного департамента Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Кроме того, в течение четырех лет возглавлял управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент.  До назначения в Мангистау Аскар Каныбеков занимал должность заместителя руководителя аппарата Туркестанской области.

Аскар Каныбеков является сыном депутата VI Созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан Каныбекова Сакена Асембековича, который в настоящее время занимает должность в Министерстве сельского хозяйства.

Четыре года назад, в феврале 2021 года, Аскар Каныбеков, будучи главой управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента записал видеообращение из-за появившихся слухов о своем аресте. Он опроверг все обвинения и заявил, что находится на рабочем месте.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
motor
motor
Шымкент рулит
11.02.2025, 14:26
Businessman
Businessman
Что изменилось в кадровой политике? Что этого молодого человека связывает с Мангистау? Или это будущий министр сельского хозяйства? Нужна запись в трудовой книжке?
11.02.2025, 10:45
Aqtau_2023
Aqtau_2023
В том то и дело что назначенец. Свои кадры кончились. Для этого человека, эта должность является просто трамплином.
11.02.2025, 09:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...