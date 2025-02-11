Нашего полку прибыло: назначен новый заместитель акима Мангистауской области

По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением главы региона Нурдаулета Килыбая Аскар Каныбеков назначен заместителем акима Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.

Аскар Каныбеков. Фото: акимат Мангистауской бласти

Каныбеков Аскар Сакенулы родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Государственное и местное управление», Южно-Казахстанский государственный университет по специальности «Экономика».

Начав трудовой путь с должности налогового инспектора, в дальнейшем работал главным специалистом управления предпринимательства и сельского хозяйства Шымкента, главным специалистом службы внутреннего контроля Алматинского областного управления культуры, акимом Енбекшинского сельского округа Коксуского района Алматинской области.

С 2013 по 2018 годы был руководителем управления предпринимательства города Шымкент, заместителем руководителя управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. Также занимал должность заместителя директора административного департамента Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Кроме того, в течение четырех лет возглавлял управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент. До назначения в Мангистау Аскар Каныбеков занимал должность заместителя руководителя аппарата Туркестанской области.

Аскар Каныбеков является сыном депутата VI Созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан Каныбекова Сакена Асембековича, который в настоящее время занимает должность в Министерстве сельского хозяйства.

Четыре года назад, в феврале 2021 года, Аскар Каныбеков, будучи главой управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента записал видеообращение из-за появившихся слухов о своем аресте. Он опроверг все обвинения и заявил, что находится на рабочем месте.