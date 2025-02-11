Новое назначение в акимате Мангистауской области

Заместителем руководителя управления занятости и социальных программ Мангистауской области назначена Гульмира Мамаева. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Гульмира Мамаева. Фото: ЦОК

Гульмира Мамаева начала трудовую деятельность в 1994 году учителем в образовательных учреждениях города Актау.

С 2003 по 2004 годы работала ведущим специалистом, главным специалистом управления информации и общественного согласия Мангистауской области.

С 2005 по 2006 годы работала на различных должностях в Мангистауском областном филиале АО «РТРК» Казахстан».

С 2006 по 2012 годы занимала должности советника, главного специалиста, руководителя отдела управления внутренней политики Мангистауской области.

В 2013 году была руководителем информационно-аналитического отдела управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

С 2013 по 2016 годы работала руководителем департамента АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Мангистауской области».

С 2016 года по настоящее время являлась заместителем руководителя управления образования Мангистауской области.