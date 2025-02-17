Официально от АФМ: экс-заместителя акима Актау задержали в Узбекистане

Находившийся в межгосударственном розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов был задержан при попытке скрыться от правосудия. Об этом сегодня, 17 февраля, официально сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

Тимур Садвакасов. Фото: Актауский городской акимат

Тимур Садвакасов был задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, экс-замакима водворен в следственный изолятор.

В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан.

Напомним, Тимуру Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.

Так, в июле 2023 года Садвакасов и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении «Обуховское» Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнеров Долгалева В.И. После получения первой части взятки в сумме 90 миллионов тенге Тимур Садвакасов и Курманбаев С.Н. присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили, - сказано в сообщении АФМ.

Дело передано на новое разбирательство в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.

Напомним, ранее о задержании бывшего акима областного центра сообщал Telegram-канал Kozachkov Offside. Сегодня данную информацию официально подтвердили в АФМ.