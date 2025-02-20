Главу управления оштрафовали за отказ предоставить сведения прокуратуре в Актау

В Мангистауской области руководителя управления оштрафовали за невыполнение требований прокурора. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

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Прокуратура направила официальное требование в управление региональных представителей Актау при Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка о предоставлении сведений, которые были необходимы для анализа состояния законности в деятельности микрофинансовых организаций.

Несмотря на установленные Конституционным законом «О прокуратуре» сроки, управление региональных представителей не исполнило требование прокуратуры и не предоставило информацию. В отношении руководителя ведомства было открыто производство по части 2 статьи 665 КоАП РК (Неявка к прокурору, следователю и в орган дознания, судебному исполнителю, судебному приставу). Суд признал должностное лицо виновным в правонарушении и оштрафовал на 50 МРП (196 600 тенге).

В прокуратуре напомнили, что требования и запросы прокурора обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, организациями, вне зависимости от форм собственности, в том числе должностными лицами государственных органов и учреждений.