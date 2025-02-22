Назначен новый руководитель Мангистауской противочумной станции

У Мангистауской противочумной станции сменился руководитель. Об этом сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.
На должность руководителя республиканского государственного учреждения «Мангистауская противочумная станция» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК назначен Мирас Саттигулов.
Как сообщается сегодня, 21 февраля, новый глава станции вступил в должность 17 февраля текущего года.
Напомним, ранее Lada.kz сообщала о назначении заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. Им стал Нуркожа Абабукиров.
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