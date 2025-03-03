Сменился заместитель акима Актау

О назначении заместителя акима Актау сообщили в пресс-службе городской администрации, передает Lada.kz.
Должность заместителя акима Актау занял Асет Шопанов.
Он окончил Актауский государственный университет имени Есенова.
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом аппарата акима Бейнеуского района, в 2003-2018 годы занимал различные должности в акимате Бейнеуского района.
С 2018 по 2020 годы занимал различные должности в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области.
С 2020 по 2022 годы работал заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.
С 2022 по 2024 годы являлся руководителем управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.
Напомним, ранее руководителю управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асету Шопанову было вынесено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.
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