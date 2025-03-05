Перестаньте работать ради статистики – Нурдаулет Килыбай о работе чиновников

В акимате подвели итоги работы управления предпринимательства и торговли Мангистауской области в 2024 году, и обсудили планы на ближайшую и долгосрочную перспективу. Глава региона Нурдаулет Килыбай подверг критике деятельность чиновников, передает Lada.kz .

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Руководитель управления Дастан Мураталиев сообщил, что для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе в 2024 году за счет средств, выделенных из республиканского и местного бюджетов, субсидированы 1 162 проекта. В 2025 году показатель планируется довести до 1 905 проектов.

Кроме того, для предоставления государственных грантов социальным предпринимателям и финалистам программы «Бір ауыл – бір өнім» из местного бюджета были выделены средства, в ноябре проведены конкурсные процедуры. В результате проекты 20-ти предпринимателей были одобрены. Таким образом, было создано 50 рабочих мест.

По словам Дастана Мураталиева, в целях стабилизации цен на продукты питания в регионе продолжается работа мониторинговых групп «Народного контроля». Так, 53 контрольные группы проводят постоянный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в торговых точках, ведут разъяснительную работу по недопущению торговой надбавки выше, чем на 15%.

С начала года региональная комиссия по расследованию посреднических схем провела 12 заседаний, приняла меры в отношении нарушителей закона. В результате на 31 субъект предпринимательства составлен административный протокол, пять предпринимателей оштрафованы и 26 – предупреждены, - сообщил руководитель управления.

Нурдаулет Килыбай раскритиковал незначительную работу госорганов по контролю цен на продукты питания и поручил усилить ее.