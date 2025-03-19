Назначен новый председатель Мангистауского областного суда

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Назгуль Рахметуллина представила судейскому корпусу Мангистауской области нового председателя областного суда. Им стал Максут Текетаев, сообщает Lada.kz по информации пресс-службы областного суда.

фото пресс-службы Мангистауского областного суда

Назгуль Рахметуллина отметила положительную работу Максута Текетаева, подчеркнув его 17-летний судейский стаж, 15 лет из которых он проработал в судах первой инстанции.

Максут Текетаев ранее занимал должность председателя судебной коллегии по гражданским делам Кызылординского областного суда.

Текетаев Максут Нысанбаевич родился в 1970 году в Шиелийском районе Кызылординской области.

В 2003 году окончил юридический факультет университета имени Д.Кунаева ( Алматы).

2001-2007 гг. - работал судебным исполнителем, старшим судебным исполнителем в Алматы;

2007-2022 гг. - судья, председатель Талгарского районного суда;

С 2022 года до настоящего назначения - председатель судебной коллегии по гражданским делам Кызылординского областного суда.